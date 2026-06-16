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ThyssenkruppIndustriekonzern plant Börsengang für weitere Tochter

Lesezeit: 3 Min.

Ilse Henne ist Chefin der Werkstoffhandelssparte. Vorige Woche stellte sie deren neuen Namen TK Accelis vor.
Ilse Henne ist Chefin der Werkstoffhandelssparte. Vorige Woche stellte sie deren neuen Namen TK Accelis vor. Christophe Gateau/Christophe Gateau/Thyssenkrupp/d

Thyssenkrupp hat bereits im vorigen Herbst die Werftentochter TKMS an die Börse gebracht. Jetzt soll TK Accelis folgen, ein Unternehmen mit 15 500 Beschäftigten, das Fabriken mit Stahl und anderen Rohstoffen beliefert.

Von Björn Finke, Düsseldorf

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Der Essener Industriekonzern Thyssenkrupp bringt eine weitere Sparte an die Börse: die Werkstoffhandelstochter TK Accelis, die bis vor Kurzem Thyssenkrupp Materials Services hieß. Dies teilte das MDax-Mitglied am Dienstag mit. TK Accelis hat weltweit 15 500 Beschäftigte und 250 000 Kunden. Die Firma beliefert Fabriken mit Stahl, Kunststoffen und anderen Materialien. Über den reinen Handel hinaus bietet TK Accelis zusätzliche Dienstleistungen an, übernimmt etwa erste Verarbeitungsschritte oder organisiert die Logistik für Kunden. Der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr betrug 11,4 Milliarden Euro, und in Europa sieht sich das Essener Unternehmen als Marktführer.

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Ilse Henne sitzt an drei Schaltstellen von Thyssenkrupp. Sie entscheidet mitten in der Energiekrise über die Zukunft der deutschen Industrie mit. Auf eine Currywurst mit einer Optimistin in pessimistischen Zeiten.

SZ PlusVon Nakissa Salavati

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