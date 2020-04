Tim Raue in seinem Restaurant in Berlin.

Tim Raue hat gerade Zeit. Zu viel Zeit. Die zehn Restaurants des Spitzenkochs sind fast alle geschlossen, nur das "Tim Raue" in Kreuzberg bietet einen Lieferservice an, der das Angebot der anderen Restaurants mit abdeckt. Wenn Raue in seinen Terminkalender blickt, erschrickt er immer ein wenig, so leer war es dort seit Jahrzehnten nicht, alle Veranstaltungen und Reisen sind abgesagt. Entspannend findet der Koch das erzwungene Nichtstun nicht, im Gegenteil: "Meine Tage sind völlig durcheinander: Ich stehe viel früher auf als sonst, und um 17 oder 18 Uhr ist schon Feierabend." Zumindest kann er nun in Ruhe übers Geschäft sprechen, live aus der Küche daheim, per Videoanruf.