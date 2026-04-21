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AppleDer Technokrat tritt ab

Lesezeit: 4 Min.

„Dies ist kein Goodbye, dies ist ein Moment des Übergangs“: Apple-CEO Tim Cook.
„Dies ist kein Goodbye, dies ist ein Moment des Übergangs“: Apple-CEO Tim Cook. Godofredo A. Vásquez/AP/dpa

Tim Cook geht nach fünfzehn Jahren als Apple-Chef. Er formte den Konzern, doch die große Erfindung gelang ihm nie. Kann sein Nachfolger John Ternus Apple wieder innovativer machen?

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Wer verstehen will, wie Tim Cook Apple zu einem der mächtigsten Konzerne der Welt machte, muss zurück ins Jahr 1998 reisen. Damals war Cook gerade Apples Chef für die Produktion geworden und fand sich in einem chaotischen Unternehmen am Rande der Pleite wieder. Doch Cook räumte auf, optimierte Lieferketten, reduzierte Kosten. Schon damals zeigte sich, wo seine Stärken lagen: Tim Cook, der Technokrat, dessen Leidenschaft Prozesse und weniger Produkte sind. Und der damit höchst erfolgreich ist.

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