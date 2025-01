Verbot in den USA

Von Ann-Kathrin Nezik, Anahí Martina Sánchez und Gregor Scheu, New York, München

Am Samstagabend gegen halb elf erschien auf den Bildschirmen amerikanischer Tiktok-Nutzer plötzlich eine kleine Meldung: „Sorry, Tiktok ist gerade nicht verfügbar.“ Grund dafür sei ein von der US-Regierung erlassenes Verbot. Anderthalb Stunden vor Mitternacht machte Tiktok seine Drohung damit also wahr: Die populäre Video-App hat sich in den USA selbst abgeschaltet. Mehr als 170 Millionen US-Nutzer sind ausgesperrt. Ihnen teilte Tiktok noch mit, dass man gemeinsam mit Donald Trump „an einer Lösung“ arbeite, um die Plattform zu reaktivieren. Das allerdings gilt nicht als sicher.