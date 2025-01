Am Sonntag könnte es so weit sein, dann könnte Tiktok aus den App-Stores in den USA verschwinden. Während Washington mit Sicherheitsbedenken argumentiert, fliehen amerikanische Nutzer ausgerechnet ins chinesische Netz.

Von Lea Sahay, Peking

Vier Tage noch, dann soll die beliebte Kurzvideoplattform Tiktok in den USA aus den App-Stores von Apple und Google verschwinden. Noch scheinen viele der 170 Millionen Nutzer in den USA nicht glauben zu wollen, dass am Sonntag wirklich Schluss sein könnte mit ihrer Lieblingsapp. Wobei weiter offen ist, was am Wochenende genau passiert. Ein Verbot könnte beispielsweise noch mit einem Verkauf verhindert werden, etwa an Tech-Milliardär Elon Musk. Möglicherweise funktioniert die App auch noch eine Weile, wenn auch nicht mehr so stabil oder für neue Nutzer.