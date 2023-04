Tiktok in den USA

Tiktok droht in den USA das Verbot. Das träfe nicht nur mitteilungsbedürftige Teenager, sondern auch unzählige Kleinunternehmer - vom Fitnessstudiobesitzer bis zur Katzenpflegerin.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Forrest Jung sitzt auf der Holzbank vor seinem Crossfit-Fitnesstudio in Hermosa Beach, Kalifornien, völlig durchgeschwitzt. Es ist heiß, knapp 30 Grad, der Pazifik ist von hier aus nur ein paar Gehminuten entfernt. Jung hat gerade für seine 233 000 Abonnenten bei Tiktok ein neues Video gedreht, und das fordert ihn meist bis zur Erschöpfung. Jungs Alleinstellungsmerkmal: lustige Videos, in denen er mit Hanteln tanzt, seine Hunde als Fitnesspartner präsentiert oder auch mal im Abendkleid posiert, weil Leute ja stets für Feiern wie Hochzeiten abnehmen wollen. Er kombiniert Witziges mit Nützlichem, also mit konkreten Tipps zu Fitness, Ernährung, geistiger Gesundheit.