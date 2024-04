Von Jannis Brühl und Peter Burghardt, Washington/München

In der weiten Welt der Internet-Unternehmen ist Tiktok so etwas wie der große Preis. Allein 170 Millionen Menschen in den USA nutzen die App, auf der jeder Kurzvideos von Tänzen, Sketchen oder seiner Meinung zur Weltlage posten kann. Die also sehr beliebte Firma aus China könnte allerdings bald mehr oder weniger zwangsweise zum Verkauf stehen, denn der politische Druck in Amerika hat nun einen neuen Höhepunkt erreicht.