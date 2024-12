Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Chloe Joy Sexton backt für ihr Leben gern. Die Unternehmerin aus Memphis, Tennessee, hat sich mit ihren bunt dekorierten Keksen ein kleines Imperium aufgebaut. Dabei hat ihr die Video-App Tiktok geholfen, wo Sexton 2,4 Millionen Follower hat. Ihnen zeigt sie fast täglich ihre Backkunst. Ohne die Plattform würden ihr Einkommen und die Verbindung zu ihren Fans wegbrechen, schreiben Sextons Anwälte in einer Beschwerde, die im Frühjahr bei einem Berufungsgericht in Washington DC einging. Sexton und sieben andere Nutzer der App waren damit gegen das Tiktok-Verbot der US-Regierung vorgegangen. Erfolglos, wie das Gericht in Washington am Freitag entschied. Es wies die Beschwerde zurück, genau wie eine Klage des chinesischen Konzerns Bytedance, dem Tiktok gehört.