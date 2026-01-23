Die Social-Media-App Tiktok war in den USA schon einiges: Sicherheitsrisiko, Wahlkampfwerkzeug, Spielball der Geopolitik und auch ein Fall für den Supreme Court. Für ein paar Stunden war die App zeitweise sogar verschwunden, einfach weg, als hätte jemand den Stecker gezogen. Aber nun ist die Saga rund um die App aus China vorerst beendet. Nach sechs Jahren politischer Drohungen, juristischer Winkelzüge und immer neuer Übergangslösungen haben sich Washington und der Tiktok-Mutterkonzern Bytedance auf einen Deal geeinigt, der ein Verbot in den USA abwendet.
Social MediaSo sieht der Tiktok-Deal zwischen den USA und China aus
Lesezeit: 3 Min.
Der Streit ist vorbei: Nach Jahren politischer Drohungen bleibt Tiktok in den USA online. China behält den Algorithmus, Amerika bekommt mehr Kontrolle – und für US-Nutzer ändert sich wenig.
Von Gregor Scheu, Peking
