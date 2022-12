Von Christian Bellmann, Köln

Hündin Funny hat in ihren ersten Lebensjahren so ziemlich alles an Krankheiten und Unfällen mitgemacht, was man sich vorstellen kann. Kontakt mit einer vergifteten Ratte führte bei dem Golden-Retriever-Weibchen zu einer Vergiftung. Später musste die Tierärztin zunächst die vereiterte Gebärmutter und dann eine Geschwulst im Unterleib entfernen.