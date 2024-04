Vom 1. Mai an steigt die Steuer auf Tickets von deutschen Abflugorten. Was das dem Staat bringt und was es für Urlauber bedeutet.

Von Vivien Timmler, Berlin

Es sind nur ein paar Euro. Doch die haben es in sich: Vom 1. Mai an steigt die Ticketsteuer im deutschen Flugverkehr. Je nach Distanz müssen Fluggesellschaften künftig 22 bis 25 Prozent mehr Steuer auf jedes verkaufte Ticket zahlen. Die Steuer müssen alle Airlines zahlen, die deutsche Flughäfen ansteuern beziehungsweise von diesen abfliegen. Für alle Passagiere und Touristen, die in Deutschland landen oder starten, wird Fliegen also teurer.