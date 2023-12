Was die neue Ticketsteuer für Flugreisende bedeutet

Nach nur sechs Tagen ist die geplante Kerosinsteuer vom Tisch, dafür soll nun die "Luftverkehrsabgabe" erhöht werden. Was das Passagiere kostet und warum die Branche immer noch wütet.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Es ist nicht einmal eine Woche her, da schockte die Bundesregierung die deutsche Luftfahrtbranche. Am vergangenen Mittwoch kündigte sie an, es werde eine Kerosinsteuer auf Inlandsflüge geben. Nach sechs Tagen und mutmaßlich deutlichen Gesprächen mit Branchenvertretern hinter den Kulissen ist der Vorschlag wieder vom Tisch. Dafür wird jetzt die Luftverkehrsabgabe erhöht.