Mehr als ein halbes Jahr haben die Manager verhandelt, aber nun wurden die Gespräche fürs Erste beendet: Deutschlands größter Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) wird doch nicht an die indische Stahlmagnaten-Familie Jindal verkauft. TKSEs Mutterkonzern Thyssenkrupp verkündete am Wochenende, beide Seiten hätten entschieden, die Verhandlungen „zu pausieren“, weil sich die Voraussetzungen für einen Einstieg der Inder „deutlich geändert“ hätten. Jindal-Vertreter Narendra Misra wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert, man bleibe trotzdem „freundschaftlich verbunden“.