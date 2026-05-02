Mehr als ein halbes Jahr haben die Manager verhandelt, aber nun wurden die Gespräche fürs Erste beendet: Deutschlands größter Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) wird doch nicht an die indische Stahlmagnaten-Familie Jindal verkauft. TKSEs Mutterkonzern Thyssenkrupp verkündete am Wochenende, beide Seiten hätten entschieden, die Verhandlungen „zu pausieren“, weil sich die Voraussetzungen für einen Einstieg der Inder „deutlich geändert“ hätten. Jindal-Vertreter Narendra Misra wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert, man bleibe trotzdem „freundschaftlich verbunden“.
Thyssenkrupp Steel EuropeDeutschlands größter Stahlkonzern wird nicht indisch – und nun?
Lesezeit: 3 Min.
Thyssenkrupp will seine Stahltochter verkaufen, hat jedoch die Gespräche mit Bietern aus Indien beendet. Das Management hofft, dass sich die Lage der Krisenfirma bald verbessert – auch dank heftigen Stellenabbaus.
Von Björn Finke, Düsseldorf
Welthandel:Wie China grüne Produktion in Deutschland bedroht
In Gelsenkirchen fertigt ein Stahlwerk besondere Bleche, die wichtig sind für die Energiewende. Die Nachfrage wächst, und in Europa gibt es kaum Konkurrenz. Trotzdem ist der Standort in Gefahr – weil chinesische Rivalen den Markt aufrollen.
Lesen Sie mehr zum Thema