Von Björn Finke, Düsseldorf

Europas größtes Stahlwerk steht in Duisburg - nun soll seine Kapazität um fast ein Fünftel schrumpfen. Und das könnte Tausende Jobs kosten: Thyssenkrupp Steel Europe, die Stahltochter des kriselnden Essener Mischkonzerns Thyssenkrupp, verkündete am Donnerstagabend, in Zukunft nur noch 9 bis 9,5 Millionen Tonnen Stahl jährlich produzieren zu wollen. Bislang ist der Standort Duisburg auf 11,5 Millionen Tonnen ausgelegt. Doch im Moment kann das Unternehmen mit seinen 27 000 Beschäftigten, davon 13 000 in Duisburg, lediglich neun Millionen Tonnen absetzen. Das Management rechnet nicht mehr mit einer Rückkehr zur vollen Auslastung.