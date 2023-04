Von Björn Finke, Düsseldorf

Der Stahl- und Technologiekonzern Thyssenkrupp wechselt in schwierigen Zeiten die Führung aus: Die umstrittene Vorstandsvorsitzende Martina Merz habe den Aufsichtsrat gebeten, ihren Vertrag aufzulösen, teilte der Essener MDax-Konzern am Montag überraschend mit. Im Juni soll Miguel Ángel López Borrego als Nachfolger anfangen. Der 1965 in Deutschland geborene Spanier ist seit Januar Chef des hessischen Auto- und Industriezulieferers Norma, wobei er dieses Amt nur übergangsweise ausüben sollte, bis Norma eine Dauerlösung gefunden hat. Zuvor leitete der studierte Betriebswirt die Geschäfte von Siemens in Spanien.

Merz führte das Unternehmen mit seinen 96 000 Beschäftigten seit Herbst 2019, nachdem sie zuvor den Aufsichtsrat geleitet hatte. Die Ingenieurin wollte den Mischkonzern zu einer Gruppe weitgehend unabhängiger Firmen umbauen; die Essener Zentrale von Thyssenkrupp sollte bloß noch eine Holdinggesellschaft sein. Zudem suchte die 60-Jährige Käufer oder Partner für wichtige Sparten, etwa für das Stahlgeschäft. Doch dieser Kurs war umstritten - und Merz kam deutlich langsamer voran, als sie sich es selbst gewünscht hätte.

Bei einer Sondersitzung des Aufsichtsrats vor gut drei Wochen gab es scharfe Kritik von Arbeitnehmervertretern: Es gehe nicht vorwärts, und Merz müsse "endlich" ein neues Gesamtkonzept vorlegen, hieß es in einem Protokoll des Treffens, das die IG Metall an ihre Betriebsräte schickte. Einige Arbeitnehmervertreter und auch Teile des Managements sehen insbesondere das Vorhaben skeptisch, sich von der Stahlsparte zu trennen. Diese Kritiker wollen Stahl stattdessen zum Zentrum von Thyssenkrupp machen und andere Geschäfte abstoßen. Das Unternehmen ist der größte Stahlhersteller Deutschlands.

In Merz' Umfeld wird aber betont, der Rückzug sei nicht Folge dieser Angriffe, sondern hänge mit ihrer Lebensplanung zusammen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Siegfried Russwurm sagt zu dem Wechsel, das Unternehmen werde mit dem neuen Chef "den Weg der Transformation auf Basis der entwickelten strategischen Linien fortführen" - das klingt nicht so, als solle López Borrego einen Strategieschwenk hinlegen.

Der stellvertretende Aufsichtsratschef und IG-Metall-Vorstand Jürgen Kerner mahnt, der neue Firmenchef werde "leider nicht viel Zeit zum Einarbeiten haben: Die Probleme liegen auf dem Tisch, die Zeit drängt". Die Arbeitnehmervertreter erwarteten, dass "der Vorstand unter seiner Führung schnell Lösungskonzepte entwickelt".

Die Schulden bedrohten die Existenz

Als Merz den Vorstandsvorsitz übernahm, waren die Schulden so hoch, dass sie die Existenz des Konzerns bedrohten. Die Chefin verkaufte daher schnell das Geschäft mit Aufzügen für 17 Milliarden Euro, um die drückende Schuldenlast zu senken. Zuletzt suchte Merz Käufer oder Partner nicht nur für die Stahlsparte, sondern auch für das Rüstungsgeschäft Marine Systems, den Weltmarktführer für nicht-atomgetriebene U-Boote. Außerdem will Merz einen Minderheitsanteil an der Wasserstoff-Tochter Nucera an die Börse bringen. Doch wegen der Covid-Krise und des Kriegs war bisher das Börsenumfeld zu schlecht. Und beim Stahl gestaltet sich das Werben um Käufer ebenfalls zäh. Allerdings habe Thyssenkrupp für die Sparte nun "vielversprechende Gespräche mit möglichen Partnern aufgenommen", lässt sich Merz in der Mitteilung zu ihrem Abschied zitieren.

Größter Aktionär des Konzerns ist die "Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung" in Essen. Die Stiftung hält 21 Prozent der Papiere und finanziert ihre Fördertätigkeit mit Dividenden. Die Kuratoriumsvorsitzende Ursula Gather hat Merz' Kurs stets unterstützt. "Ich bin nach wie vor überzeugt, dass Thyssenkrupp mit dem von ihr eingeschlagenen strategischen Kurs nachhaltig wettbewerbs- und langfristig dividendenfähig werden kann", sagt die emeritierte Mathematik-Professorin und frühere Rektorin der Technischen Universität Dortmund.

Merz' Nachfolger preist Aufsichtsratschef Russwurm als erfahrenen Experten für Übernahmen und Fusionen. Diese Expertise wird López Borrego gut gebrauchen können, wenn er die Verkaufsliste seiner Vorgängerin abarbeitet.