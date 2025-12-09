Ilse Henne trägt auf ihrer rechten Hand ein Henna-Tattoo. Das ist ungewöhnlich für eine Top-Managerin, aber die Thyssenkrupp-Vorständin ist vor Kurzem in Indien gewesen, bei Verhandlungen mit der Jindal-Familie. Der Milliardär Naveen Jindal möchte die Mehrheit an Thyssenkrupps kriselnder Stahltochter Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) kaufen. Und während einer geselligen Runde mit den Jindals wurden den Frauen am Tisch Henna-Zeichnungen aufgemalt. Am Dienstag war Henne dann wieder in der Essener Konzernzentrale, bei der Bilanzpräsentation des M-Dax-Mitglieds Thyssenkrupp.