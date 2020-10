An dem Tag, an dem die Arbeitnehmer von Thyssenkrupp für einen Einstieg des Staates demonstrieren, legt Liberty Steel überraschend ein Angebot vor. Es wäre der Abschied von den Wurzeln des Stahlkonzerns.

Von Benedikt Müller, Düsseldorf

Der britische Stahlkonzern Liberty Steel will die angeschlagene Stahlsparte von Thyssenkrupp übernehmen. Das Londoner Unternehmen legte ein unverbindliches Angebot vor, wie es am Freitag mitteilte. Weitere Angaben über Details, vor allem zum möglichen Preis, machte Liberty Steel noch nicht. Man wolle zunächst genauer in die Bücher der Stahlsparte schauen.

Bei Thyssenkrupp wiederum hieß es: "Wir haben heute ein indikatives Angebot für einen Erwerb des Stahlgeschäfts erhalten. Dieses Angebot schauen wir uns jetzt sorgfältig an." Gleichzeitig würden die Gespräche mit anderen potenziellen Partnern in gleicher Weise wie bisher konsequent fortgesetzt. Ziel sei es, das Stahlgeschäft nachhaltig zukunftsfähig zu machen. "Es kommt für uns darauf an, dafür die beste Lösung zu finden", teilte das Unternehmen mit.

Die Thyssenkrupp-Aktie legte schon vor der Ankündigung um bis zu 25 Prozent zu, die Anleger hoffen offenbar, dass Thyssenkrupp damit aus dem jahrelangen Niedergang kommt. Am Vormittag lag das Plus dann noch bei knapp fünf Prozent. Die Stahlsparte von Thyssenkrupp hat etwa 27 000 Mitarbeiter, vor allem im Ruhrgebiet.

Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaft reagierten mit Ablehnung auf die Offerte der Briten. "Wir brauchen jetzt eine stabile Liquidität bei Thyssenkrupp Stahl", sagte Jürgen Kerner von der IG Metall, der auch Mitglied des Aufsichtsrats von Thyssenkrupp ist, am Rande einer Demo in Düsseldorf. "Wie sollte ein anderer Hersteller, dem selbst das Geld auszugehen droht, die nötigen Investitionen finanzieren?", fragte der Gewerkschafter und verwies auch auf anstehende Milliarden-Investitionen in klimaschonendere Technologien. Er sprach sich daher erneut für einen Einstieg des Staats in das Stahlgeschäft aus. "Ich halte Thyssenkrupp Stahl für genauso systemrelevant wie die Lufthansa." Mögliche Partnerschaften mit anderen Stahlherstellern sollte Thyssenkrupp erst schmieden, "wenn die Zukunftsfragen geklärt sind", so Kerner. Der nordrhein-westfälische IG-Metall-Bezirksleiter Knut Giesler ergänzte: "Wer meint, in einem Ein-Euro-Laden Thyssenkrupp billig kaufen zu können, ist nicht der richtige Partner." Liberty habe kein industrielles Konzept, sondern betreibe bislang nur Billigstandorte.

Deutschlands größter Stahlhersteller Thyssenkrupp steckt schon lange in einer schweren Krise. Seine größte Kundengruppe, die Autoindustrie, hat ihre Produktion während der Corona-Krise zeitweise heruntergefahren. Seit Jahren macht zudem Konkurrenz aus Asien hiesigen Stahlherstellern zu schaffen. Thyssenkrupp meldete zuletzt allein für die Stahlsparte einen Quartalsverlust von 344 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern. Hinzu kommt, dass die Stahlindustrie weltweit bislang etwa sieben Prozent aller CO₂-Emissionen verursacht. Die Branche muss daher Milliarden in klimaschonendere Verfahren investieren, damit sie langfristig eine Zukunft in Europa hat.

"Eine Staatsbeteiligung kann auch einhergehen mit anderen Optionen"

Ein erster Fusionsversuch mit der niederländisch-britischen Tata Steel Europe war voriges Jahr am Veto der EU-Kommission gescheitert. Zuletzt hatte Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz auch einen Einstieg des Staats in die Stahlsparte als "eine Option" bezeichnet. "Aber eine Staatsbeteiligung kann auch einhergehen mit anderen Optionen", so Merz. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte daraufhin, dass der Staat die Situation von Thyssenkrupp nun konkret beobachte, dafür aber etwas Zeit brauchen werde. Die Bundesregierung hat in der Corona-Krise die Voraussetzung geschaffen, um notfalls auch mit Eigenkapital bei Konzernen einzusteigen.

Liberty Steel hat insgesamt mehr als 30 000 Mitarbeiter in Europa, Großbritannien, den USA und China und verfügt über eine Produktionskapazität von 18 Millionen Tonnen. Gegründet wurde das Unternehmen 1992 von Sanjeev Gupta, einem in Großbritannien ansässigen Industrie-Unternehmer. Er baute den Konzern auch durch Übernahmen aus, darunter Geschäfte von Tata Steel Europe sowie von ArcelorMittal. Jetzt also hat er Interesse an der traditionsreichen Stahlsparte von Thyssenkrupp.