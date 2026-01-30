Manche Stahlarbeiter sind in ihren silbern glänzenden Schutzanzügen gekommen, andere tragen Helm. Nach Schätzung der IG Metall stehen mehr als 800 Beschäftigte von Thyssenkrupp und den Hüttenwerken Krupp Mannesmann bei frostigen Temperaturen vor der Bochumer Kongresshalle, sie halten rote Fahnen und Plakate hoch: „Zukunft statt Kündigung“ ist dort zu lesen oder „Stahl ist Zukunft“. Die Protestler machen Lärm mit Trillerpfeifen, nach einer kämpferischen Rede rufen sie „López raus!“.
IndustriekonzernThyssenkrupp streitet über Dividende und Stellenabbau
Lesezeit: 3 Min.
Das MDax-Mitglied streicht Tausende Jobs und will sein Stahlgeschäft verkaufen. Bei der Hauptversammlung protestieren Hunderte Beschäftigte. Doch der Vorstandschef verteidigt seinen Kurs.
Von Björn Finke, Bochum
Hüttenwerke Krupp Mannesmann:Deutschlands zweitgrößtem Stahlwerk droht das Aus
Hunderte Beschäftigte der Hüttenwerke Krupp Mannesmann werden am Freitag bei der Thyssenkrupp-Hauptversammlung demonstrieren. Ihre Firma steht vor der Schließung – doch Thyssenkrupp könnte das verhindern.
