Manche Stahlarbeiter sind in ihren silbern glänzenden Schutzanzügen gekommen, andere tragen Helm. Nach Schätzung der IG Metall stehen mehr als 800 Beschäftigte von Thyssenkrupp und den Hüttenwerken Krupp Mannesmann bei frostigen Temperaturen vor der Bochumer Kongresshalle, sie halten rote Fahnen und Plakate hoch: „Zukunft statt Kündigung“ ist dort zu lesen oder „Stahl ist Zukunft“. Die Protestler machen Lärm mit Trillerpfeifen, nach einer kämpferischen Rede rufen sie „López raus!“.