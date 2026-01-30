Zum Hauptinhalt springen

IndustriekonzernThyssenkrupp streitet über Dividende und Stellenabbau

Lesezeit: 3 Min.

Hunderte Beschäftigte von Thyssenkrupp demonstrieren am Freitagmorgen vor der Kongresshalle in Bochum. Dort findet die Hauptversammlung statt.
Hunderte Beschäftigte von Thyssenkrupp demonstrieren am Freitagmorgen vor der Kongresshalle in Bochum. Dort findet die Hauptversammlung statt. (Foto: Bernd Thissen/dpa)

Das MDax-Mitglied streicht Tausende Jobs und will sein Stahlgeschäft verkaufen. Bei der Hauptversammlung protestieren Hunderte Beschäftigte. Doch der Vorstandschef verteidigt seinen Kurs.

Von Björn Finke, Bochum

Manche Stahlarbeiter sind in ihren silbern glänzenden Schutzanzügen gekommen, andere tragen Helm. Nach Schätzung der IG Metall stehen mehr als 800 Beschäftigte von Thyssenkrupp und den Hüttenwerken Krupp Mannesmann bei frostigen Temperaturen vor der Bochumer Kongresshalle, sie halten rote Fahnen und Plakate hoch: „Zukunft statt Kündigung“ ist dort zu lesen oder „Stahl ist Zukunft“. Die Protestler machen Lärm mit Trillerpfeifen, nach einer kämpferischen Rede rufen sie „López raus!“.

Zur SZ-Startseite

Hüttenwerke Krupp Mannesmann
:Deutschlands zweitgrößtem Stahlwerk droht das Aus

Hunderte Beschäftigte der Hüttenwerke Krupp Mannesmann werden am Freitag bei der Thyssenkrupp-Hauptversammlung demonstrieren. Ihre Firma steht vor der Schließung – doch Thyssenkrupp könnte das verhindern.

SZ PlusVon Björn Finke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite