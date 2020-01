Damals noch zu haben, obwohl ein neues Modell schon in Planung war: der Thermomix TM5 von Vorwerk.

Wer mehr als 1000 Euro für eine Küchenmaschine ausgibt, der will wohl das beste Modell, das es gibt. Aber was, wenn der Hersteller kurz nach dem Kauf eine neue, bessere Version anbietet? So ging es einer Kundin des Hausgeräteherstellers Vorwerk. Die Frau aus Kaiserslautern wollte nach der überraschenden Präsentation des neuen Luxusküchengeräts Thermomix TM6 ihr wenige Wochen zuvor gekauftes Vorgängermodell zurückgeben. Doch nun urteilte das Landgericht, Vorwerk sei nicht verpflichtet gewesen, seine Kunden lange im Voraus über einen geplanten Modellwechsel bei dem Thermomix zu informieren.

Der Vorsitzende Richter Stefan Istel betonte in seiner Urteilsbegründung, der Hausgerätehersteller habe ein berechtigtes Interesse gehabt, die aktuelle Produktion noch zu verkaufen, ohne Hinweise auf den künftigen Produktwechsel zu geben. Selbst wenn das neue Gerät schon geplant gewesen sei, gebe es keine Pflicht, die Vorgängermodelle als Auslaufmodell zu bezeichnen.

Kunden beschwerten sich in sozialen Netzwerken

Das Landgericht bestätigte damit eine Entscheidung des Wuppertaler Amtsgerichts, das die Forderung der Klägerin nach einer Rückabwicklung des Kaufvertrages für das Küchengerät ebenfalls abgewiesen hatte. Die Entscheidung ist damit rechtskräftig. Vorwerk hatte das neue Thermomix-Modell TM6 im Frühjahr 2019 eingeführt. Es unterscheidet sich vom Vorgängermodell durch mehrere zusätzliche Funktionen wie das Sous-Vide-Garen, Fermentieren und die Möglichkeit zum Braten. Etliche Kunden, die erst kurz zuvor einen TM5 erworben hatten, hatten damals im Internet ihrem Ärger Luft gemacht.