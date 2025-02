Vorwerk hat es geschafft, das bislang hipste Küchengerät zu erfinden. So sehen sie das jedenfalls in Wuppertal – trotz großer Konkurrenz. Nun kommt die siebte Generation der Küchenmaschine. Wie das Thermomix-Universum funktioniert.

Von Elisabeth Dostert, Mirjam Hauck und Sonja Salzburger

Das Lieblingsgemüse von Vanessa Wolf ist Porree. Definitiv. Ihr erster Thermomix, ein TM31, zog vor etwa elf Jahren bei ihr ein. So steht es in der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift Thermomix, ganz so, als habe sie sich nicht einfach ein Küchengerät zugelegt, sondern einen neuen Mitbewohner, was Langfristiges. Auf einem Foto ist Vanessa Wolf neben einem Thermomix zu sehen, im Topf steckt ein üppiger Strauß Tulpen. Es ist ja auch ein Mehrzweckgerät. Und dann darf Wolf noch ein Rezept vorstellen, das sie für Vorwerk entwickelt hat: „Tortellini mit Spinat-Tomatensoße“. Sie habe eine ganze Weile rumprobiert, bis es perfekt gewesen sei, erzählt die junge Frau.