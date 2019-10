Apple produziert nun iPhones auch in Indien. Twitter will gegen gefälschte Videos vorgehen.

Umzug: Apple hat in Indien mit der Produktion des günstigeren iPhone-Modells XR begonnen. Dass Apple nach Alternativen Ausschau hält, ist angesichts des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits ein logischer Schritt. Auch versucht Indien, sich als verlässlicher Partner zu präsentieren, in der Hoffnung, dadurch die derzeitige wirtschaftliche Krise zu überwinden. Indiens Technologieminister traf sich vor Kurzem mit mehr als 50 Vertretern von Handy- und Elektronikherstellern, um deren Bedürfnisse zu ergründen.

Bitte mithelfen: Videos lassen sich heute täuschend echt fälschen, etwa indem man das Gesicht eines Prominenten in eine Sequenz montiert. Gegen solche sogenannte deep fakes will Twitter nun vorgehen. In einem Tweet kündigte das Unternehmen an, man werde vor der Veröffentlichung neuer Richtlinien erst einmal die Nutzer anhören. Das könnte zumindest einige böse Tweets derselben ersparen.

Chip-Probleme: Flash-Speicher sind schnell, halten aber nicht ewig, vor allem dann, wenn sie ständig gelöscht und neu beschrieben werden. Das tut Tesla in seinen Autos aber, weshalb das ganze Bordsystem dann nicht mehr funktioniert - und folglich auch das Auto steht. Kleine Ursache ..

