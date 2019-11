Johanna Freiburg vom Frauenkollektiv She She Pop über finanziellen Druck in der freien Theaterszene, Leben und Arbeiten in einem Kollektiv und welchen Effekt Eigentum auf Freundeskreise im Kreativmilieu haben kann.

Dass Johanna Freiburg an einem Biertisch im Kreuzberger Kunstquartier Bethanien sitzt, ist Zufall, es hätte auch eine ihrer Kolleginnen zum Interview kommen können. Denn die 48-jährige Theaterwissenschaftlerin gehört zum Performance-Kollektiv She She Pop, in dem alle alles machen und am Ende basisdemokratisch entschieden wird. She She Pop ist nicht nur eine der erfolgreichsten freien Theatergruppen Deutschlands, sondern auch international bekannt. Gerade hat das mehrheitlich aus Frauen bestehende Ensemble eine neue Produktion herausgebracht: "Kanon".