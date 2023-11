Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Am Donnerstag ist Thanksgiving, das amerikanische Völlerei-Fest, an dem die Leute erst ihr Körpergewicht in Geflügel, Kartoffel-Varianten und Kürbiskuchen essen und das nicht zu vermeidende Food-Koma auf der Couch beim Footballgucken erleben. Football-Gesamtkunstwerk John Madden hat den Amerikanern während der TV-Übertragung im Jahr 1996 sein "Turducken"-Rezept geschenkt, Vegetarier mögen bitte den nächsten Satz überspringen: Turducken ist Hühnchen in Ente in Truthahn, jeweils gefüllt mit Würstchen-Semmelbrösel-Mischung. Die fleischlose Variante ist "Tofukey", es soll niemand leer ausgehen an diesem Tag, sondern so lange essen, bis man den Hosenknopf öffnet - Profis wechseln nach der ersten Ladung zur Jogginghose - und den Bauch mit einem Kissen verstecken muss.