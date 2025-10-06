Man kann sich nie sicher sein, ob neue Tourismus-Verordnungen in Thailand eine gute oder eine schlechte Sache sind. Manchmal sind sie beides zugleich. So verkündete der neue Minister für Tourismus und Sport am vergangenen Freitag, das bald eine Gebühr für internationale Reisende erhoben werden soll. Das kann riesige Einnahmen für die Regierung bedeuten – oder einen weiteren Rückgang der Besucherzahlen, den Thailand sich eigentlich nicht leisten kann.
Zusätzlich will das beliebte Reiseland Flugtickets an internationale Touristen verschenken. Was widersprüchlich klingt, entspringt den Plänen von zwei Regierungen in kurzer Zeit in Bangkok.
Von David Pfeifer, Bangkok
