Es gibt bei der Lufthansa seit Jahrzehnten einige Konstanten: Der Vorstandsvorsitzende stammt, mit wenigen Ausnahmen vor langer Zeit, aus dem Unternehmen. Und das Gleiche gilt für den Aufsichtsratsvorsitzenden. Klaus Schlede, Jürgen Weber, Wolfgang Mayrhuber, Karl-Ludwig Kley – wer auch immer das Gremium leitete, der hatte eine Vergangenheit im Lufthansa-Vorstand. Schlede und Kley waren Finanzvorstand, Weber und Mayrhuber sogar Vorstandsvorsitzende.
LuftfahrtJohannes Teyssen soll Lufthansa-Aufsichtsrat leiten
Der frühere Eon-Vorstandschef ist ein Neuling in der Branche. Genau das war gewünscht.
Von Jens Flottau, Frankfurt
