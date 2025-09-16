Der frühere Eon-Vorstandschef ist ein Neuling in der Branche. Genau das war gewünscht.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Es gibt bei der Lufthansa seit Jahrzehnten einige Konstanten: Der Vorstandsvorsitzende stammt, mit wenigen Ausnahmen vor langer Zeit, aus dem Unternehmen. Und das Gleiche gilt für den Aufsichtsratsvorsitzenden. Klaus Schlede, Jürgen Weber, Wolfgang Mayrhuber, Karl-Ludwig Kley – wer auch immer das Gremium leitete, der hatte eine Vergangenheit im Lufthansa-Vorstand. Schlede und Kley waren Finanzvorstand, Weber und Mayrhuber sogar Vorstandsvorsitzende.