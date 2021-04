Während viele Konzerne sich für ihre Corona-Strategien brüsten, bieten kleine Firmen ihren Mitarbeitern häufig keine Testmöglichkeiten an. Nun sollen Betriebe per Gesetz in die Pflicht genommen werden. Der Widerstand ist groß.

Von Elisabeth Dostert, Thomas Fromm, Alexander Hagelüken, Max Hägler, Michael Kläsgen und Benedikt Müller-Arnold

Detailansicht öffnen Ein medizinischer Mitarbeiter sitzt mit Vollschutz im Coronatest-Container auf dem Werksgelände von Volkswagen. Der Konzern testet schon seit vergangenem Sommer. (Foto: Peter Steffen/dpa)

Dort, wo in Deutschland alles anfing, in der Zentrale des Autozulieferers Webasto südlich von München, haben sie mit dem Testen längst begonnen. Montags und mittwochs in der Früh, noch ehe die Mitarbeiter übers Gelände laufen, stehen professionell geschulte Ersthelfer bereit, jeden auf Covid-19 zu testen, der will. Webasto zahlt. Eine Mail am Vortag reicht, um sich anzumelden. Der Mittelständler ist da ziemlich vorbildlich unterwegs, wie eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt.