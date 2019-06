Lesen Sie mit SZ Plus auch:

Religiöse Eigentümerfamilie

Die Rolle der Tochter

Abus baut Schlösser, und das sehr erfolgreich. Die Frauen der Gründerfamilie sollen in der Firmenspitze nichts zu sagen haben, weil Gott es angeblich so will. Besuch bei einer, die mitreden will. Von Valentin Dornis