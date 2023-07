Von Christina Kunkel

Man kann die Situation von Tesla auf diese Weise betrachten: Die Gewinnmarge, also wie viel am Ende vom erwirtschafteten Umsatz in der Kasse bleibt, bröckelt. Vergangenes Jahr waren es im dritten Quartal noch mehr als 17 Prozent und damit mehr, als die deutschen Premiumautobauer Mercedes, BMW und Audi zuletzt schafften. Doch im jüngsten Bericht des US-Autobauers zum zweiten Quartal 2023, den Firmenchef Elon Musk am Mittwochabend vorstellte, steht bei der Marge nicht mal mehr eine zweistellige Zahl, sondern nur noch 9,6 Prozent. Tesla ist also nur noch etwa halb so profitabel wie im Sommer 2022.