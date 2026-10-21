So sieht es aus, wenn ein Roadster in die Luft geht. Jetzt will der Unternehmer und Billionär Elon Musk seine beiden Unternehmen Tesla und Space-X zusammenlegen. Heraus käme ein Konzern, der an die 3,4 Billionen Dollar wert wäre.

Als Elon Musk am vergangenen Donnerstag einen Tesla fliegen ließ, da lachten viele noch. Klar, es war ja irgendwie auch komisch, was Musk da im texanischen Waco aufführen ließ. Ein Roadster mit Triebwerken des Raketenbauers Space-X, der von einer Rampe knallt, ziemlich viel Dampf macht und nach ein paar Sekunden wieder auf dem Boden landet. Das war ganz großes Kino, wenn auch eher B-Movie, eine Mischung aus James Bond und 70er-Jahre Exploitation-Genre. Vor allem aber war es: der ganz normale Musk-Wahnsinn. Man werde schon sehen, „was dabei herauskommt, wenn man mit dem besten Automobilhersteller und dem besten Raketenhersteller der Welt zusammenarbeitet“, sagte der reichste Mensch der Welt, bevor die große Show begann.