Tesla liefert endlich den ersten Elektro-Lastwagen "Semi" an Pepsi. Er kommt aus der Gigafactory in Nevada. Die sagt viel aus über den Milliardär, der zuletzt nur mit Twitter Schlagzeilen machte.

Von Jürgen Schmieder, Reno

In einer Sache ist Elon Musk der Allerbeste auf der Welt - und er ist in genau dieser Sache auch der Schlechteste. Das ist der Grund, warum die Leute an ihn glauben, in seine Ideen investieren, seinen Visionen vertrauen. Es ist auch der Grund, warum sie ihm misstrauen, an seinen Ideen zweifeln, die Visionen hinterfragen. Musk weiß ganz genau, dass es so ist, und es scheint ihm Vergnügen zu bereiten, damit zu spielen - obgleich Menschen, die mit ihm zu tun haben, davon berichten, wie sehr ihn genau das auch quält.