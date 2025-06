Tesla startet Robotaxi-Dienst in Texas

Von Christina Kunkel

Keine große Show, keine neuen Versprechen – mit ungewöhnlich leisen Tönen ist am Sonntag der Robotaxi-Dienst von Tesla in Austin, Texas, gestartet. Für 4,20 US-Dollar pro Fahrt kann man sich nun in einem eingegrenzten Gebiet durch die Stadt fahren lassen. Allerdings ist die Flotte noch recht klein, Tesla sprach zum Start von 10 bis 20 Fahrzeugen. Außerdem waren zunächst nur ausgewählte Influencer und Investoren eingeladen, die ersten Fahrten mit den Robotaxis zu unternehmen.