Tesla hat größere Probleme als bisher bekannt. Laut Elon Musk machen die neuen Fabriken in Grünheide und Texas Milliardenverluste. Und auch wenn der Konzernchef immer für Schlagzeilen gut ist: Diesmal ist seine Warnung drastisch.

Von Caspar Busse

Es ist erst drei Wochen her, da war Volkswagen-Chef Herbert Diess wieder einmal voll des Lobes über seinen großen Konkurrenten Tesla. Der amerikanische Elektroautobauer sei "auf absehbare Zeit Taktgeber für die Automobilindustrie", sagte er auf einem Branchenforum. Der VW-Konkurrent sei in vielen Prozessen doppelt so schnell wie der Rest der Industrie. "Da kann man sich das ein oder andere abschauen, manches nicht", sagte Diess.