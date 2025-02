Von Christina Kunkel

„Früher war ich unglaublich stolz darauf, ein Teil von Tesla zu sein“ – so beginnt der Beitrag von Karina Sophie Bock auf der Online-Plattform Linkedin. Sie sei eine der ersten Mitarbeiterinnen im Tesla-Werk in Grünheide gewesen, schreibt sie, habe mit Elon Musk in einem Raum gesessen. Doch jetzt, nachdem dieser sich öffentlich für die AfD ausspricht, stelle sie vieles infrage. Die AfD sei immer gegen das Tesla-Werk in Grünheide gewesen, und jetzt ist Musk deren Unterstützer? „Das ist zutiefst beunruhigend“, schreibt die Umweltingenieurin.