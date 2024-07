Tesla in der Krise, Musk in Hochform

Von Christina Kunkel, Jürgen Schmieder, Los Angeles

„Ich liebe Elon Musk.“ Es dürfte kaum einen Satz geben, der bei Musk für mehr Verzückung sorgt. Sein großes Ziel ist bekanntermaßen, als Retter der Menschheit in die Geschichte einzugehen – also bewundert zu werden für Visionen und die Fähigkeit, Leute zum Umdenken zu bewegen. Und es kann demzufolge kein größeres Kompliment geben, als die öffentliche Liebesbekundung eines einstigen Benzinkopfes. „Ich liebe Elon Musk“, sagte Donald Trump also am Wochenende auf einem Wahlkampf-Event im Auto-Bundesstaat Michigan, und er fügte an: „Ich rede andauernd über Elektroautos, ich bin total dafür.“