Deutsche Autohersteller streichen Zehntausende Jobs in Deutschland – Tesla dagegen will Milliarden investieren. Ob daraus aber mehr wird als ein weiteres nie eingelöstes Versprechen von Elon Musk, ist offen.

Normalerweise macht Elon Musk große Ankündigungen gerne persönlich. Pressemitteilungen verschickt Tesla schon lange keine mehr, doch einen Beitrag auf seiner eigenen Online-Plattform X war Musk es bisher meistens wert, wenn er der Weltöffentlichkeit wieder mal gigantisch anmutende Pläne mitteilen wollte. Insofern war die Kommunikation am Montag eher ungewöhnlich, die Musks E-Auto-Bauer Tesla für seine Drei-Milliarden-Investition in Brandenburg wählte: Zunächst hatten die Beschäftigten in der dortigen Tesla-Fabrik auf einer Versammlung davon erfahren, danach schrieb Werkleiter André Thierig auf X: „Wir erweitern!“ Elon Musk teilte den Beitrag dann lediglich, ohne eigenen Kommentar.