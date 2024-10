Von Alexander Hagelüken

Was Elon Musk von Gewerkschaftern hält, sagt er gern und oft. Die Beschäftigtenvertreter schürten „feindselige Beziehungen“ in Firmen, schimpft der Tesla-Chef. Seine Mitarbeiter stellten sich ohne Gewerkschaft finanziell besser. Versuche, Fabriken in den USA gewerkschaftlich zu organisieren, begegnete der bekennende Trump-Fan aggressiv. Da überrascht kaum, dass es auch um die deutsche Tesla-Fabrik in Grünheide Auseinandersetzungen gibt – um es vorsichtig zu sagen.