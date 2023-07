Von Jan Heidtmann, Berlin

Tesla, so viel ist ja inzwischen bekannt, will seine Produktion von E-Autos in Brandenburg verdoppeln. Nicht 500 000, sondern eine Million Fahrzeuge sollen einmal in der Gigafactory Berlin-Brandenburg pro Jahr hergestellt werden. "Eine Kampfansage an alle Autobauer weltweit" nennt das der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Doch auch der reichste Mensch dieser Erde, Tesla-Besitzer Elon Musk, kommt nicht an deutschen Behörden, an Beteiligungsverfahren und Umweltschützern vorbei. So kampfeslustig er auch ist. Deshalb können die Ausbaupläne des US-Unternehmers seit Mittwoch in mehreren Rathäusern der brandenburgischen Gemeinde Grünheide und im Internet eingesehen werden.