Von Christina Kunkel

In einer Sache war kein anderes Unternehmen lange Zeit so gut wie Tesla: im Verkaufen von Elektroautos. Doch die neuesten Geschäftszahlen, die der US-Elektroautohersteller am Mittwoch vorlegte, spiegeln die Krise wider, in der sich mittlerweile die meisten westlichen Autohersteller befinden. In Europa und den USA kühlt sich die Nachfrage nach Batteriefahrzeugen weiter ab. Und in China, wo der E-Auto-Markt immer noch schnell wächst, nehmen die einheimischen Hersteller den westlichen Konzernen immer mehr Marktanteile ab. Der Plan von Tesla-Chef Elon Musk, jedes Jahr 50 Prozent mehr Autos zu verkaufen, geht bei Weitem nicht mehr auf. Es kann gut sein, dass das Autogeschäft bei Tesla in diesem Jahr gar nicht oder höchstens leicht wächst.