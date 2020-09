Normalerweise zeigt Elon Musk sein nächstes großes Ding - nicht so bei der Präsentation am Dienstag im kalifornischen Fremont. (Archivbild)

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

One More Thing. Wenn Apple-Gründer Steve Jobs diese drei Worte sagte, dann wussten die Leute: Jetzt wird es interessant. Jetzt kommt etwas Visionäres, Wegweisendes, Bahnbrechendes. Kabellose Tatstatur und Maus, ein digitaler Musikladen, iMac, iPod, iPhone, iPad. Die Teilnehmer johlten, wenn Jobs bei den Stevenotes so tat, als hätte er etwas vergessen, dabei waren die Präsentationen nur auf diesen einen Moment ausgelegt. Jobs, ein Meister der Kundenverführung, grinste dann zufrieden. Er wusste, dass er ein Produkt vorstellen würde, das die Leute vielleicht nicht brauchen, aber unbedingt haben wollen.

Elon Musk, Chef des Elektroautobauers Tesla, hatte seit Wochen auf so einen One-More-Thing-Moment hingearbeitet, und nun hupten Kunden und Investoren, was ihre Fahrzeuge hergaben. Wegen der Coronavirus-Pandemie waren nur etwa 200 Anleger zugelassen, sie saßen in ihren Teslas auf dem Parkplatz der Fabrik im kalifornischen Fremont, das Hupen war Applaus-Ersatz für Musk, der erst einmal die Realität der Gegenwart abarbeitete. Es war ihm anzumerken, dass er es gar nicht erwarten konnte, über die Zukunft zu reden, er hatte bei Twitter etwas Visionäres, Wegweisendes, Bahnbrechendes versprochen. One More Thing.

Die Menschen müssen ja dringend etwas gegen den Klimawandel tun, der Beitrag von Tesla dazu soll die weitreichende Einführung des nachhaltigen Transports sein. Musk ist ein Genie, er weiß deshalb schon lange, was viele nun erst während der Coronavirus-Pandemie gelernt haben: Die meisten Menschen tun Sachen nicht, weil es sinnvoll für alle wäre - sondern, weil es ihnen ganz persönlich hilft. Sie kaufen ein Elektrofahrzeug nicht, weil sie damit die Welt retten, sondern weil sie damit als cool gelten; oder weil es ganz einfach billiger ist als ein Benziner.

Der Heilige Gral der E-Industrie: eine günstige Batterie

Den ersten Teil hat Musk mit den ersten vier Modellen seines Konzerns erreicht, und es ist noch immer goldig, wie sehr den Kunden dieses Modell-Buchstaben-Wortspiel (S, 3, X, Y) gefällt, es war das zweitlauteste Hupen an diesem Nachmittag. Das Ziel von Musk, das er bereits 2006 in einem Blog-Eintrag formuliert hat: ein Elektroauto, das günstiger ist als ein, sagen wir, Golf oder 3er BMW, und das die Leute deshalb unbedingt haben wollen und es sich auch leisten können. Dieses Auto wäre nichts weniger als das iPhone der Transportindustrie, und mit eben dieser Ankündigung sorgte Musk für das lauteste Hup-Konzert: ein Tesla für 25 000 Dollar.

Der Heilige Gral für die Elektroauto-Industrie ist es, den Preis der Batterien auf unter 100 Dollar pro Kilowattstunde zu drücken. Die Kosten sind in den vergangenen Jahren bereits signifikant gesunken, von 1100 Dollar vor zehn Jahren auf derzeit 156 Dollar. Experten prognostizieren, dass die magische Marke in etwa drei Jahren erreicht werden könnte - doch das geht Musk zum einen nicht schnell genug, und zum anderen will er den Preis noch weiter senken. "Wir werden beurteilt, um wie viele Jahre wir nachhaltige Energie beschleunigt haben werden", sagte er.

Erreichen will der Konzern dieses Ziel mit einer revolutionären Batterie, und es ist kein Zufall, dass er das am 22. September vorstellte, dem so genannten Battery Day. Die 4680-Module von Tesla (der Name ergibt sich aus der Höhe von 80 und dem Durchmesser von 46 Millimetern) sollen 14 Prozent günstiger sein, die Reichweite der Fahrzeuge um 16 Prozent erhöhen. Sie sollen in der Fabrik in Fremont gefertigt werden und später auch in den Ablegern in Berlin und Schanghai, über die Musk sagte, dass sie nicht Gigafactory heißen würden: "Tera ist das neue Giga." Auf seinem T-Shirt waren Linien zu sehen, die an Designs der Tattoo-Künstlerin Lisa Orth erinnerten. Es war jedoch die Struktur der neuen Batterien.

Tesla will diese Batterien möglichst bald selbst fertigen und nicht mehr von Panasonic kaufen, es soll dafür ein an Füllanlagen angelehntes Produktionssystem geben, ein wesentlicher Aspekt ist die Trockenbeschichtung der Batteriefolien anstelle von Nassverarbeitung. Zudem sollen neue Materialien (Silikon statt Grafit, mehr Nickel und kein Kobalt) verwendet und eine neue Form der Lithiumgewinnung entwickelt werden. Über eine neue Fahrzeugarchitektur soll es gelingen, dass die Batterien zwischen die Karosserieteile geklebt werden und somit nicht mehr stabilisiert werden müssen - so wie Kerosin-Tanks bei Flugzeugen gleichzeitig Flügel sind.

Klingt kompliziert? Ist es auch, Musk sagte: "Es ist einfach, einen Prototypen herzustellen, das ist vielleicht ein Prozent der Arbeit. Es ist jedoch unfassbar schwer, die Infrastruktur zu schaffen, in der ein massentaugliches Produkt geschaffen wird." Würde man all die Maßnahmen, die das Unternehmen plane, zusammenführen, käme letztlich eine Kostensenkung um 56 Prozent und eine Steigerung der Reichweite von 54 Prozent heraus. Bis 2030 will das Unternehmen pro Jahr 30 Terawatt-Stunden an Energie produzieren, etwa 100 Mal so viel wie derzeit. Tera statt Giga.

Musk hat tatsächlich etwas Visionäres, Wegweisendes, Bahnbrechendes vorgestellt, wenn da nicht die Realität der Gegenwart wäre. Der Tesla-Chef ist wie Apple-Gründer Jobs ein Meister der Kundenverführung, er kündigte nicht nur dieses 25 000-Dollar-Auto an (für das es übrigens weder Namen noch einen Termin gibt), sondern das Plaid Model S mit einer Reichweite von 830 Kilometern und mehr als 1100 PS, das Ende 2021 erhältlich sein soll und bereits jetzt für 139 990 Dollar bestellt werden kann. Er braucht diese Einkünfte, das hat er selbst immer wieder gesagt, um die große Vision finanzieren zu können, die dann alle haben wollen.

Musk ist kein Meister darin, Zeitpläne einzuhalten

Das Problem von Musk ist, dass er gerne One More Thing vorstellt, den Lastwagen Semi im Jahr 2017 zum Beispiel oder den futuristischen Cybertruck im November vergangenen Jahres etwa. Er ist jedoch nicht unbedingt ein Meister darin, seine eigenen Zeitpläne einzuhalten. Der Semi sollte 2019 erhältlich sein, bereits vor Monaten wurde das auf 2021 verschoben. Was also bedeutet das, wenn Musk sagt, dass die Umstellung auf die neuen Batterien Zeit brauche: "Wenn es sofort ginge, dann würden wir es tun."

Das zweite Problem: Gewöhnlich zeigt Musk seinen Jüngern dieses One More Thing, also das, wie er selbst sagt, eine Prozent Arbeit, das für einen Prototypen notwendig ist. Nun aber lautete die Überschrift auf der Homepage des Technik-Magazins Wired: "Wo war die Batterie beim Tag der Batterie?" Es gab ein Konzept zu sehen und die Lisa-Orth-Struktur der Batterie auf Musks Shirt, das Produkt selbst aber fehlte wie auch konkrete Zahlen, inwieweit Tests fortgeschritten sind und welche Erkenntnisse sie geliefert haben. Musk sagte nur: "Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns." Er sprach von drei Jahren, was in Musk'scher Zeitrechnung etwa vier bis sieben Jahre sein dürften.

Er hat ein gewaltiges Versprechen abgegeben am Dienstag, das vielleicht größte in einer an gewaltigen Versprechen nun wahrlich nicht armen Karriere als Visionär. Es ist unmöglich, es jetzt zu beurteilen. Letztlich wird sich Musk an seiner eigenen Aussage messen lassen müssen, um wie viele Jahre Tesla nachhaltige Energie beschleunigt haben wird. Der große Vorteil für Musk, und das weiß der ausgebuffte Showman natürlich: Diese Beurteilung dieses One More Thing wird frühestens in zehn Jahren stattfinden.