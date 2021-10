Von Jan Heidtmann

Ingrid Hagen, 86, stützt sich auf ihren Rollator, ein ziemlich schnittiges Gerät aus leuchtend rotem Leichtmetall. Sie seufzt leise. Den ganzen langen Weg aus Berlin sei sie zusammen mit ihrem Enkel in die brandenburgische Gemeinde Grünheide gekommen. Sie ist in dem Gemeindeteil Fangschleuse ganz in der Nähe aufgewachsen, "dann bin ich nach Berlin eingeheiratet". Jetzt wollte sie mal schauen, was Tesla hier eigentlich so mache. "Wie das geht, Elektroautos zu bauen", sagt Ingrid Hagen. "Ich bin technisch interessiert."