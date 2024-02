Von Helmut Martin-Jung

Elon Musk liebt Stahl. Die Raketen seiner Firma Space-X werden daraus gebaut. Also warum nicht auch ein Truck? So leicht war das aber gar nicht. Die Idee für den futuristischen Cybertruck war ja die: Der Wagen sollte ein sogenanntes Exoskelett bekommen, also von außen zusammengehalten werden, nicht durch tragende Elemente im Inneren. Dafür allerdings brauchte es eine besonders harte Stahlmischung. Das führte zu zwei Dingen: Zum einen zu der kantigen Form. Der harte Stahl lässt sich nicht in den üblichen Pressen in Form bringen. Zum anderen zu einem kleinen ästhetischen Problem: Rost. Einige Besitzer des teuren E-Autos berichten inzwischen mehr oder weniger enttäuscht von Rostspuren auf den Stahlflächen.