Tesla will künftig eine Million Autos in Brandenburg bauen

Der US-Autobauer möchte seine Fabrik in Deutschland zu einer echten Gigafactory erweitern. Umweltschützer kritisieren die Pläne - und Elon Musk könnte auch an einer anderen Stelle an Grenzen stoßen.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Tesla will seine Automobilproduktion in Brandenburg massiv ausbauen und dort im Jahr eine Million Fahrzeuge herstellen. Derzeit fertigen die rund 11 000 Mitarbeiter des US-Unternehmens im Werk Grünheide etwa 5000 Pkws vom Model Y in der Woche, hochgerechnet auf das Jahr ergibt das 250 000 Fahrzeuge. Ursprünglich war die Fabrik auf 500 000 ausgelegt. Nach den neuen Plänen des Unternehmens soll die Zahl der Angestellten in den nächsten Jahren verdoppelt werden, Stand heute würde Tesla mit dem Ausbau zum größten Autohersteller Deutschlands.