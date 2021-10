Von Philipp Bovermann

Endlich hat er wieder ein echtes Publikum vor sich, einen Bühnenboden unter den Füßen, einen Smoking am Leib. Scheinwerfer lassen den Schweiß auf seiner schwarzen Haut glänzen. Ja, es habe schwere Zeiten gegeben, "wir sind gestürzt", sagt der Mann, den sie den "Captain" nennen. Aber jetzt gehe es wieder aufwärts, wie mit einer Rakete. "Wir werden eine Organisation bauen, die 8000 Jahre überdauert!" Dann wendet er sich an seine Zuhörer: "Seid ihr bereit, das neue One zu bauen?" Der Captain fragt wieder und wieder, immer lauter, bis er schließlich brüllt: "Das neue?" - und das ganze Zelt antwortet: "One!" "Das neue?" "One!" "DAS NEUE?" "ONE!"