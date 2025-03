Der Milliardär Karl-Erivan Haub ist seit einer Skitour in der Schweiz 2018 offiziell verschollen. Doch jetzt gibt es neue Fotos aus Russland. Sie könnten seinen Bruder Christian in Bedrängnis bringen.

Von Michael Kläsgen

Es ist eine weitere Episode in einer an schillernden Facetten nicht armen Familiensaga. Es geht um die Familie Haub und deren Konzern Tengelmann, zu dem noch heute Einzelhandelsketten wie Obi und Kik gehören. Womit der private Reichtum der Familie nur unzureichend umschrieben wäre. Der leider längst verstorbene Patriarch Erivan Haub war es, der die DDR-Bürger mit Bananen beglücken wollte. Damals gehörten zum Konzern noch Lebensmittelläden wie Kaiser’s Tengelmann oder Plus.