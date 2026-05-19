Tengelmann -Chef Karl-Erivan Haub, einer der damals reichsten Deutschen, war im April 2018 in Zermatt allein zu einer Skitour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Die Familie ging lange Zeit davon aus, dass der damals 58-Jährige am Klein Matterhorn tödlich verunglückte. Acht Jahre später hat die Staatsanwaltschaft Köln Anklage gegen seinen Bruder, den heutigen Tengelmann-Chef Christian Haub, erhoben. Ein Sprecher des Landgerichts Köln bestätigte den Eingang der Anklageschrift vom 13. April der Deutschen Presse-Agentur, ohne den Namen des Beschuldigten zu nennen. Zuvor hatte das Manager Magazin berichtet.

Christian Haub wird vorgeworfen, 2021 im Verfahren um das Verschwinden seines Bruders eine falsche Versicherung an Eides statt abgegeben zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte 2024 wegen Anfangsverdachts ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. In der Strafanzeige war unter anderem vorgebracht worden, dass dem Beschuldigten belastbare Hinweise darauf vorgelegen hätten, dass sein Bruder noch leben könnte. Diese habe Christian Haub aber in seiner Aussage nicht erwähnt. Am Ende des Verfahrens 2021 wurde sein Bruder für tot erklärt.

Laut Bericht des Manager Magazin soll es um vermeintliche Bilder einer Überwachungskamera gehen, die Karl-Erivan Haub in Moskau zeigen sollen. Christian Haub soll die Bilder von beauftragten Privatermittlern gekannt, aber vor Gericht nicht erwähnt haben. Er wiederum sagt, er habe seinen Bruder darauf nicht erkannt und die Bilder für Fälschungen gehalten. Auch das Gericht konnte die Echtheit nicht belegen. Ein Gutachten kam zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung der abgebildeten Person mit dem Verschwundenen lediglich bei 50 Prozent liegt. Trotzdem kursieren weiter die Gerüchte, Karl-Erivan Haub könnte noch leben und wäre in Russland untergetaucht.

Karl-Erivan Haub verschwand vor acht Jahren in den Schweizer Alpen. MATTHIAS GRABEN/IMAGO/Funke Foto Services

Christian Haubs Anwalt Mark Binz wies den Vorwurf unrichtiger Angaben damals ebenso zurück wie heute. Es hätte für seinen Mandanten kein Motiv gegeben, etwas zu verschweigen, sagt Mark Binz auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung. Außerdem erhebt er schwere Vorwürfe gegen den leitenden Ermittler. Er geht davon aus, dass das Gericht die Anklage nicht zulässt. Sollte dies doch geschehen, würde danach das Hauptverfahren eröffnet werden.

Nach dem Verschwinden seines Bruders Karl-Erivan Haub hatte Christian Haub die alleinige Geschäftsführung des milliardenschweren Handelskonzerns übernommen, zu dem unter anderem der Textildiscounter Kik und die Baumarktkette Obi gehören.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa