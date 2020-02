Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen will die Versorgung der Haushalte mit schnellem Internet vorantreiben. Ziel der Landesregierung sei, bis zum Jahr 2025 eine gigabitfähige Infrastruktur bereitzustellen, erklärten Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) und Digitalministerin Kristina Sinemus (parteilos) am Mittwoch in Wiesbaden. Bei den Ausbauplänen komme dem TV-Kabelnetz neben dem Glasfaserausbau eine ganz besondere Rolle zu. Kurzfristig könne so eine Gigabitversorgung für Millionen von hessischen Haushalten erreicht werden.

Dieses Ziel sei aber nur mit den ausbauenden Unternehmen zu erreichen, begründeten Bouffier und Sinemus die Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Telekommunikationsanbieter Vodafone. Bei der Kooperation gehe es um die technische Aufrüstung der Kabelnetze von Vodafone, damit diese Gigabitgeschwindigkeit erreichen können. Vodafone habe im Gegenzug zugesichert, mit der Aufrüstung des eigenen TV-Kabelnetzes in Hessen zu beginnen.

Vodafone Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter kündigte an, dass bis zum Jahresende über das Kabel-Glasfasernetz des Unternehmens rund zwei Millionen Kabelhaushalte in Hessen mit Gigabit-Geschwindigkeit versorgt werden sollen. Es gebe bundesweit ein milliardenschweres Ausbauprogramm.

Über 91 Prozent aller Haushalte in Hessen verfügten derzeit über Breitbandanschlüsse mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s), erklärte Sinemus. Bei drei von vier Haushalten liege die Datengeschwindigkeit über 200 Mbit/s oder mehr. Nach Angaben der Ministerin stellt das Land in dieser Legislaturperiode 270 Millionen Euro für den Gigabitausbau zur Verfügung.