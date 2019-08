Schwerin/Usedom (dpa/mv) - Mitten auf der Urlauberinsel Usedom beginnt für Mecklenburg-Vorpommern die Mobilfunk-Zukunft. In Mellenthin will der Mobilfunk-Anbieter Vodafone am Donnerstag (12.00) die erste 5G-Station freischalten. Urlauber und Dorfbewohner können nach Unternehmensangaben dann das ultraschnelle Netz nutzen und damit um ein Vielfaches schneller im Internet surfen als bisher. Wie ein Unternehmenssprecher sagte, will Vodafone damit das Nutzungsverhalten in der stark vom Tourismus geprägten Region testen, um dann auch Rückschlüsse für den Netzausbau ziehen zu können.