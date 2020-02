Schwerin (dpa/mv) - Mehr als 200 neue WLAN-Hotspots sollen in Binnenland-Tourismusregionen in Mecklenburg-Vorpommern eingerichtet werden. Nach einer EU-weiten Ausschreibung sei dazu ein Vertrag zwischen einem Münchner Unternehmen und dem Land zustande gekommen, teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Montag mit. Damit könne nun die Einrichtung der Hotspots beginnen. Als Standorte kämen zum Beispiel Schlösser und Gutshäuser, touristisch genutzte Wasserstraßen und viel besuchte Sehenswürdigkeiten in Frage. Die Digitalisierung sei wichtig auch für die Entwicklung der Tourismuswirtschaft, betonte Glawe. Er appellierte an die betroffenen Kommunen, die WLAN-Planungen vor Ort zu unterstützen.