Leuna (dpa/sa) - Mit der Umstellung des ersten Standorts in Leuna startet der Mobilfunkanbieter Vodafone heute offiziell den Ausbau seines Netzes für die nächste Mobilfunk-Generation 5G. Damit gehört der Saalepark im Leunaer Ortsteil Günthersdorf zu 50 Pionier-Standorten in Deutschland, an denen die Umstellung auf den neuen Standard erfolgt. Bei der Auswahl der bundesweit ersten Standorte setzt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge auf einen Mix aus Stationen in Städten und Ballungsräumen sowie in ländlichen Gebieten. Beim Aufbau des 5G-Netzes wird weitgehend die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur genutzt.