Bonn (dpa) - Mit der Übernahme des US-Rivalen Sprint will die Deutsche Telekom den nordamerikanischen Markt aufmischen. Die Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint ist inzwischen in greifbare Nähe gerückt. T-Mobile US hatte unlängst kräftige Wachstumszahlen vorgelegt, heute veröffentlicht der Bonner Konzern sein gesamtes Zahlenwerk für das zweite Quartal.